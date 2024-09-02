Dopo la sosta la Fiorentina riparte da Bergamo, con l'Atalanta si giocherà alle Domenica 15 alle ore 15

Arriva la sosta tanto attesa in casa Fiorentina per integrare i nuovi e come detto da Daniele Pradè e Palladino nel post partita con il Monza per iniziare il vero percorso di questa ciclo targato Pall...

Arriva la sosta tanto attesa in casa Fiorentina per integrare i nuovi e come detto da Daniele Pradè e Palladino nel post partita con il Monza per iniziare il vero percorso di questa ciclo targato Palladino. Passata la sosta però il club viola ripartirà dalla ostica sfida di Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini, reduce anche essa da 3 punti in 3 partite dopo aver vinto a Lecce e perso con Torino e Inter. Nel frattempo la lega Serie A attraverso il sito ufficiale ha comunicato date ed orari delle partite del prossimo turno, e Atalanta-Fiorentina si giocherà di Domenica alle 15.

LE PAROLE DI RANIERI

https://www.labaroviola.com/ranieri-da-bergamo-vedrete-la-vera-fiorentina-in-ungheria-i-45-minuti-piu-brutti-della-mia-vita/266694/