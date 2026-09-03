Donadel: "Bisogna dare tempo alla Fiorentina, un ciclo nuovo non può partire subito a mille"

L'ex giocatore è intervenuto per parlare di Fiorentina

L'ex mediano viola Marco Donadel, raggiunto a margine dell'esibizione tra le Legends della Fiorentina e la formazione di Operazione Nostalgia, si è espresso sulle prospettive della squadra per la nuova stagione.

Sul momento del club “L'avvio di un nuovo ciclo accompagnato da importanti risorse economiche alza inevitabilmente l'asticella delle aspettative, ma occorre mantenere i piedi per terra: sono stati ingaggiati profili promettenti, seppur molto giovani. Comprendo l'esigenza dell'ambiente, ma occorre pazienza: oltremanica, ad esempio, si concedono regolarmente due o tre stagioni per completare un progetto”.

Su Fagioli “Ogni anno si tende a proclamare quella della svolta definitiva, poi improvvisamente un calciatore compie il salto di qualità. Fagioli ha già messo in mostra doti fuori dal comune, un bene raro per chi gioca nel suo ruolo. Bisogna considerare che finora non si è mai trovato in un contesto tattico perfetto, compresa la parentesi alla Juventus dove ha comunque evidenziato il suo talento. A certi livelli il contesto non perdona: al primo errore finisci subito nel mirino”.