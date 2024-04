Don Gambelli, nuovo arcivescovo di Firenze: “Sono tifosissimo della Fiorentina, oggi tutti allo stadio!”

Don Gherardo Gambelli è il nuovo arcivescovo di Firenze. La nomina, scelta da Papa Francesco è stata ufficializzata questa mattina, 18 aprile dall’arcivescovo uscente, Giuseppe Betori. Gambelli, 55enne, è l’attuale parroco della chiesa della Madonna della Tosse. Missionario in Africa, da dove è tornato lo scorso agosto, è anche cappellano del carcere di Sollicciano. Non essendo vescovo, ma parroco, diventerà l’87esimo pastore di Firenze il prossimo 24 giugno, per San Giovanni, il patrono della città.

Come riporta la Repubblica il nuovo Vescovo di Firenze si è unito alla Curva Fiesole chiamando all’appello i tifosi viola: “Sono tifosissimo della Fiorentina, volevo finire dicendo tutti allo stadio”.

