Domenica Gosens sfiderà il suo passato, ma il suo futuro è già scritto: sarà il leader della Fiorentina

Il laterale tedesco affronterà il suo passato Domenica al Franchi. Il suo futuro invece appare già a tinte viola.

Domenica pomeriggio non sarà una partita come le altre per Robin Gosens, infatti al Franchi arriverà l'Atalanta, squadra che lo ha acquistato da semi sconosciuto dall'Hercales svoltandogli la carriera. L’esterno tedesco ha vissuto alcuni dei momenti più importanti della sua carriera proprio con la maglia nerazzurra, dove ha giocato dal 2017 al 2022. Con la Dea, Gosens ha collezionato 157 presenze e messo a segno 27 gol, diventando uno dei migliori laterali offensivi della Serie A. Tra le sue stagioni più prolifiche spicca quella 2020-2021, in cui ha realizzato 11 reti in campionato, dimostrando la sua straordinaria capacità di inserirsi e finalizzare. Ora, con la maglia viola, Gosens ha già fatto innamorare i suoi nuovi tifosi, confermandosi un campione sia dentro che fuori dal campo.

I suoi numeri dal passaggio al 3-5-2

Arrivato alla Fiorentina nell’ultima sessione di mercato, Gosens ha impiegato pochissimo tempo per affermarsi come uno dei leader della squadra di Raffaele Palladino. Il suo spirito combattivo, la sua esperienza e la sua mentalità vincente sono stati subito evidenti, tanto che compagni e tifosi lo considerano già un punto di riferimento. Un aspetto fondamentale della sua ulteriore crescita con la Fiorentina è legato al passaggio al modulo 3-5-2, che ha esaltato le sue caratteristiche da esterno a tutta fascia. Da quando la squadra viola ha adottato questo modulo, Gosens si è dimostrato sempre decisivo, con 3 assist, 2 gol e chiusure difensive determinanti.

L'attenzione verso la salute mentale

Oltre al calcio, un aspetto meno noto ma altrettanto significativo della vita di Robin Gosens è il suo grande interesse per la psicologia. Il laterale tedesco ha sempre mostrato grande attenzione all’equilibrio mentale, un interesse che è diventato ancora più forte durante la sua esperienza poco felice con l’Union Berlino. In un’intervista rilasciata a DAZN Germany, Gosens ha raccontato le difficoltà vissute nella capitale tedesca: “A Berlino ho passato momenti molto complicati, ero caduto mentalmente e mi sentivo perso. È stata una delle fasi più difficili della mia carriera e senza il supporto della mia psicologa sarebbe stato ancora più duro.” Nel 2023 ha conseguito la laurea in psicologia, con l’obiettivo di aiutare altri atleti a gestire la pressione e le difficoltà emotive legate alla competizione ad alti livelli.

Il riscatto

Per quanto riguarda il futuro, il riscatto di Gosens da parte della Fiorentina sembra ormai una formalità. Arrivato in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto, il club viola appare intenzionato ad esercitare l’opzione fissata a 7,5 milioni di euro. L’investimento su Gosens non rappresenterebbe solo un colpo tecnico, ma anche un valore aggiunto in termini di esperienza e mentalità, elementi fondamentali per una Fiorentina che punta a competere con ambizione per piazzamenti europei importanti.