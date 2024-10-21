Domenica di redenzione per Colpani, due gol di grande qualità. Cataldi protagonista con regia e gol 

Colpani ha preso il comando segnando due gol di grande qualità, nella seconda rete perfetto tiro a giro

Per Andrea Colpani, la partita contro il Lecce è stata una vera redenzione. Con Gudmundsson fuori gioco, Colpani ha preso il comando segnando due gol di grande qualità, dimostrando la sua abilità con il mancino, specialmente con il secondo gol, un tiro perfetto sotto l'incrocio dei pali. Palladino ha mostrato grande fiducia in lui, tenendolo in campo per tutta la partita nonostante un cartellino giallo preso all'inizio. Non segnava dal 7 aprile e questa prestazione ha segnato il suo ritorno in grande stile, con assist e una celebrazione alla Toni. Colpani ha dichiarato di aver avuto bisogno di una partita del genere, ammettendo che il suo inizio di stagione è stato complicato per via di un ritardo nella preparazione fisica.

Accanto a Colpani, Danilo Cataldi è stato protagonista, dominando la zona centrale del campo con una prestazione impeccabile, culminata in una doppietta, la sua prima in Serie A. Ha sbloccato la partita con un tiro preciso e ha segnato una punizione perfetta, mostrando le sue qualità sia in regia che in fase conclusiva. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-fiorentina-vicina-alla-zona-champions-palladino-ha-trovato-la-quadra/273385/