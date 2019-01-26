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Domani Zurkowski sarà a Firenze, lunedi visite mediche e firma sul contratto. I dettagli

Il mercato della Fiorentina guarda al futuro. Dopo l'acquisto di Traorè, un altro rinforzo per l'estate sarà Szymon Zurkowski, centrocampista polacco classe 1997. Il giocatore, attualmente in forza al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 gennaio 2019 22:45
Domani Zurkowski sarà a Firenze, lunedi visite mediche e firma sul contratto. I dettagli -
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Il mercato della Fiorentina guarda al futuro. Dopo l'acquisto di Traorè, un altro rinforzo per l'estate sarà Szymon Zurkowski, centrocampista polacco classe 1997. Il giocatore, attualmente in forza al Gornik Zabrze, ha lasciato il ritiro in Turchia per recarsi in Italia. Lunedì sono in programma le visite mediche che lo porteranno poi a firmare il contratto con i viola.

Su di lui era piombato anche il Cagliari, che aveva superato l'offerta presentata dalla Fiorentina e pari a 3,7 milioni + 1.3 di bonus. Ma alla fine il giocatore ha preferito i viola.

Gianlucadimarzio.com

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