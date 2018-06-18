Domani sentenza UEFA per il Milan. In caso di ammissione all'Europa, la Fiorentina è già organizzata

Domani arriverà la prima sentenza dell'UEFA sull'eventuale esclusione dalle coppe del Milan, e la Fiorentina attende. Qualunque sia l'esito..

Domani arriverà la prima sentenza dell'UEFA sull'eventuale esclusione dalle coppe del Milan, e la Fiorentina attende. C'è già un programma stabilito in caso di Europa League, altrimenti le cose resteranno come sono: ritiro a Moena e torneo in Germania il 28 luglio. Oltretutto c'è da aspettare i ricorsi del Milan in caso di esclusione. La cosa è ancora lontana dall'essere decisa, ma di sicuro la situazione non troverà la Fiorentina impreparata. A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica