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Domani potrebbe essere il giorno giusto per Caceres in viola. La Fiorentina lo vuole, ultimi dettagli da limare

La Fiorentina ha scelto Martin Caceres per rafforzare il reparto arretrato. Dopo i contatti avvenuti in giornata fra la dirigenza viola e l'agente del giocatore, domani potrebbe essere il giorno giust...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 00:44
Domani potrebbe essere il giorno giusto per Caceres in viola. La Fiorentina lo vuole, ultimi dettagli da limare -
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La Fiorentina ha scelto Martin Caceres per rafforzare il reparto arretrato. Dopo i contatti avvenuti in giornata fra la dirigenza viola e l'agente del giocatore, domani potrebbe essere il giorno giusto per sistemare gli ultimi dettagli del contratto annuale con la società gigliata.

 

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