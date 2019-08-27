Domani potrebbe essere il giorno giusto per Caceres in viola. La Fiorentina lo vuole, ultimi dettagli da limare
La Fiorentina ha scelto Martin Caceres per rafforzare il reparto arretrato. Dopo i contatti avvenuti in giornata fra la dirigenza viola e l'agente del giocatore, domani potrebbe essere il giorno giust...
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2019 00:44
La Fiorentina ha scelto Martin Caceres per rafforzare il reparto arretrato. Dopo i contatti avvenuti in giornata fra la dirigenza viola e l'agente del giocatore, domani potrebbe essere il giorno giusto per sistemare gli ultimi dettagli del contratto annuale con la società gigliata.
Tuttomercatoweb.com