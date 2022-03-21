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Domani pomeriggio la Fiorentina tornerà al allenarsi. Problema al ginocchio per Odriozola

Dopo due giorni di riposo, la Fiorentina riprenderà domani gli allenamenti, senza i 10 convocati nelle rispettive Nazionali

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2022 09:38
Domani pomeriggio la Fiorentina tornerà al allenarsi. Problema al ginocchio per Odriozola - La Fiorentina festeggia la vittoria
La Fiorentina festeggia la vittoria
Rassegna Stampa
Fiorentina
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Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Tornerà ad allenarsi domani pomeriggio senza dieci Nazionali la Fiorentina, che dopo il pareggio di San Siro con l’Inter inizierà a preparare la sfida (ancora da definire a livello di calendario) contro l’Empoli, al momento prevista per il 3 aprile. Da monitorare le condizioni di Odriozola, infastidito da un problema al ginocchio. Lo scrive La Nazione.

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