Domani pomeriggio la Fiorentina tornerà al allenarsi. Problema al ginocchio per Odriozola
Dopo due giorni di riposo, la Fiorentina riprenderà domani gli allenamenti, senza i 10 convocati nelle rispettive Nazionali
A cura di Redazione Labaroviola
21 marzo 2022 09:38
Tornerà ad allenarsi domani pomeriggio senza dieci Nazionali la Fiorentina, che dopo il pareggio di San Siro con l’Inter inizierà a preparare la sfida (ancora da definire a livello di calendario) contro l’Empoli, al momento prevista per il 3 aprile. Da monitorare le condizioni di Odriozola, infastidito da un problema al ginocchio. Lo scrive La Nazione.
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