Domani mattina l'Inter esonera De Boer, al suo posto ci sarà Pioli

L'ex difensore della Fiorentina ha vinto la concorrenza di Mandorlini e Guidolin

Frank de Boer e l'Inter stanno per dirsi addio, ormai è questione di ore: domattina all'alba il tecnico olandese parlerà in conference call con i proprietari cinesi di Suning, che metteranno la parola fine alla sua avventura in nerazzurro. A questo punto, in pole position per raccogliere il testimone sulla panchina dell'Inter c'è Stefano Pioli, che sembra aver vinto la concorrenza degli altri italiani Guidolin e Mandorlini. Difficile ipotizzare la pista di un altro allenatore straniero, a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto dalla Cina. Domani presumibilmente ci sarà il tecnico della Primavera Stefano Vecchi a dirigere l'allenamento dei nerazzurri, non è da escludere la sua presenza in panchina giovedì contro il Southampton.

Gazzetta.it