Domani l'osservato speciale sarà Duncan, ma occhio al Milan

Il centrocampista piace tanto alla Fiorentina e la partita di domani sarà l'occasione per visionarlo da vicino

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del QS-La Nazione pare che la partita di domani pomeriggio tra Sassuolo e Fiorentina sarà anche l'occasione per visionare da vicino un giocatore seguito con attenzione dalla dirigenza viola. Si tratta di Alfred Duncan, centrocampista classe '93 che dopo la trafila nelle giovanili dell'Inter è stato acquistata dalla Sampdoria per poi essere girato ai neroverdi con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 6 milioni.

Stando alle indiscrezioni pare infatti che il ghanese sia seguito con attenzione dai viola ma non solo. Infatti, per assicurarsi le prestazioni del centrocampista, sarà necessario battere la concorrenza del Milan.