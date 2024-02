Domani la prima al Franchi con la Ferrovia chiusa, attesi circa 25mila spettatori per la sfida con la Lazio

L’umore dei tifosi della Fiorentina è un po’ così, in attesa che la squadra riaccenda di colpo l’entusiasmo. Il Franchi domani sera sarà comunque pieno, almeno per quel che potrà. La sfida alla Lazio sarà la prima con la Curva Ferrovia chiusa perché già interessata dai lavori di restyling dello stadio. Capienza massima attuale intorno ai 30mila spettatori. A ieri sera il dato aggiornato parlava di 24mila tifosi attesi sugli spalti. Con ancora due giorni di vendita la speranza del club è quella di tagliare almeno il traguardo dei 25mila spettatori. Che non sarebbero pochi in considerazione del fatto che la partita si giocherà di lunedì sera (occhio al meteo). Al di là dei numeri, si registra una fase d’attesa anche da parte del cuore caldo del tifo viola. Dopo il confronto e la presa di posizione di Empoli – dove sono finiti nel mirino calciatori e società –, la ‘Fiesole’ si aspetta una risposta con i fatti. Ovvero una grande prestazione domani sera. Da parte del tifo organizzato c’è in ogni caso la voglia di stare assolutamente vicini alla squadra visti i tanti obiettivi concreti. Lo scrive La Nazione

