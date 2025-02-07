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Domani la presentazione di Nicolò Fagioli: conferenza stampa alle ore 14:30 al Viola Park

Dopo Cher Ndour e Nicolò Zaniolo, sarà il turno di Nicolò Fagioli. Il centrocampista verrà presentato domani, sabato 8 febbraio, nella sala stampa del Viola Park. Di seguito il comunicato ufficiale pu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 febbraio 2025 16:02
Domani la presentazione di Nicolò Fagioli: conferenza stampa alle ore 14:30 al Viola Park -
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Dopo Cher Ndour e Nicolò Zaniolo, sarà il turno di Nicolò Fagioli. Il centrocampista verrà presentato domani, sabato 8 febbraio, nella sala stampa del Viola Park. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club viola sul proprio sito:

"ACF Fiorentina comunica che domani, sabato 8 febbraio, alle ore 14:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Nicolò Fagioli".

Zaniolo: “A giugno scelsi l’Atalanta, ora sono tornato a casa. Nel 2016 sono stato mandato via”

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