Domani la presentazione di Nicolò Fagioli: conferenza stampa alle ore 14:30 al Viola Park
Dopo Cher Ndour e Nicolò Zaniolo, sarà il turno di Nicolò Fagioli. Il centrocampista verrà presentato domani, sabato 8 febbraio, nella sala stampa del Viola Park. Di seguito il comunicato ufficiale pu...
Dopo Cher Ndour e Nicolò Zaniolo, sarà il turno di Nicolò Fagioli. Il centrocampista verrà presentato domani, sabato 8 febbraio, nella sala stampa del Viola Park. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club viola sul proprio sito:
"ACF Fiorentina comunica che domani, sabato 8 febbraio, alle ore 14:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Nicolò Fagioli".
Zaniolo: “A giugno scelsi l’Atalanta, ora sono tornato a casa. Nel 2016 sono stato mandato via”
https://www.labaroviola.com/zaniolo-a-giugno-scelsi-latalanta-ora-sono-tornato-a-casa-nel-2016-sono-stato-mandato-via/288079/