Domani giornata importante per l'Europa. Mr.Lì deve pagare 10 milioni all'UEFA
Come riporta La Repubblica dopo il no dell’Uefa, la giornata di domani assume un’importanza fondamentale per il futuro del Milan: infatti, oltre ad esserci in programma un delicatissimo Cda, entro dom...
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2018 12:23
Come riporta La Repubblica dopo il no dell’Uefa, la giornata di domani assume un’importanza fondamentale per il futuro del Milan: infatti, oltre ad esserci in programma un delicatissimo Cda, entro domani Yonghong Li deve versare altri 10 milioni di euro dell’aumento di capitale. Se questi soldi non dovessero arrivare, la sua avventura alla guida del club rossonero rischia di terminare in anticipo con il Elliot propietario di TIM pronto a subentrare.