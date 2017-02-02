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Domani Chiesa al Fiorentina Store dello stadio ore 18.00

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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Domani Chiesa al Fiorentina Store dello stadio ore 18.00

Redazione

2 Febbraio · 19:17

Aggiornamento: 2 Febbraio 2017 · 19:19

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Sarà sicuramente un pomeriggio speciale per Federico Chiesa, non c’è dubbio che tanti sostenitori viola prenderanno d’assalto il Fiorentina Store a due passi dal Franchi per stringere la mano, strappare una foto e godersi l’autografo del nuovo beniamino della propria squadra, Federico Chiesa. Questo il comunicato ufficiale diramato dalla Fiorentina:

“Domani, alle ore 18:00, Federico Chiesa sarà a disposizione dei tifosi per una sessione di autografi al Fiorentina Store Stadio di via Goffredo Mameli 2.”

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