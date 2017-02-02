Domani Chiesa al Fiorentina Store dello stadio ore 18.00

Sarà sicuramente un pomeriggio speciale per Federico Chiesa, non c’è dubbio che tanti sostenitori viola prenderanno d’assalto il Fiorentina Store a due passi dal Franchi per stringere la mano, strappare una foto e godersi l’autografo del nuovo beniamino della propria squadra, Federico Chiesa. Questo il comunicato ufficiale diramato dalla Fiorentina:
“Domani, alle ore 18:00, Federico Chiesa sarà a disposizione dei tifosi per una sessione di autografi al Fiorentina Store Stadio di via Goffredo Mameli 2.”