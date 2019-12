Giuseppe Iachini e la Fiorentina, avanti tutta. Domenica di profonda riflessione in casa viola, che in serata sembra aver sciolto le riserve sul sostituto di Vincenzo Montella, allenatore esonerato all’indomani del ko contro la Roma. In giornata c’è stato un contatto proficuo con Giuseppe Iachini che già domani può diventare il nuovo tecnico viola. Iachini sta per diventare il nuovo allenatore viola. L’ex centrocampista è davvero ad un passo dal riabbracciare la sua ex squadra da allenatore per un anno e mezzo. Fiorentina a caccia della svolta, Beppe Iachini è più vicino, contratto di 18 mesi. Lo riporta Tuttomercatoweb.com