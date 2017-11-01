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Domani Astori e Simeone al Fiorentina Store del Duomo. La società vuole i tifosi vicino la squadra

Giovedì 2 novembre i viola Davide Astori e Giovanni Simeone saranno al Fiorentina Store Duomo per una sessione di autografi.I viola incontreranno i tifosi a partire dalle 18:00 all’interno del negozio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2017 17:01
Domani Astori e Simeone al Fiorentina Store del Duomo. La società vuole i tifosi vicino la squadra -
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Giovedì 2 novembre i viola Davide Astori e Giovanni Simeone saranno al Fiorentina Store Duomo per una sessione di autografi.

I viola incontreranno i tifosi a partire dalle 18:00 all’interno del negozio ufficiale, a due passi dal Duomo presso Borgo San Lorenzo 9/R.

In occasione dell’evento verrà presentato anche il nuovo gioco da tavolo ufficiale “Best11”.

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