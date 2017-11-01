Domani Astori e Simeone al Fiorentina Store del Duomo. La società vuole i tifosi vicino la squadra
Giovedì 2 novembre i viola Davide Astori e Giovanni Simeone saranno al Fiorentina Store Duomo per una sessione di autografi.I viola incontreranno i tifosi a partire dalle 18:00 all’interno del negozio...
A cura di Redazione Labaroviola
01 novembre 2017 17:01
Giovedì 2 novembre i viola Davide Astori e Giovanni Simeone saranno al Fiorentina Store Duomo per una sessione di autografi.
I viola incontreranno i tifosi a partire dalle 18:00 all’interno del negozio ufficiale, a due passi dal Duomo presso Borgo San Lorenzo 9/R.
In occasione dell’evento verrà presentato anche il nuovo gioco da tavolo ufficiale “Best11”.