Domani allenamento a porte aperte al Franchi, la Fiorentina ha bisogno dei suoi tifosi
ACF Fiorentina comunica che la sessione di allenamento di venerdì 24 maggio si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico.I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a par...
A cura di Redazione Labaroviola
23 maggio 2019 12:23
ACF Fiorentina comunica che la sessione di allenamento di venerdì 24 maggio si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico.
I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 16:30, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale.