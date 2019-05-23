Domani allenamento a porte aperte al Franchi, la Fiorentina ha bisogno dei suoi tifosi

ACF Fiorentina comunica che la sessione di allenamento di venerdì 24 maggio si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico.I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a par...

A cura di Redazione Labaroviola 23 maggio 2019 12:23

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