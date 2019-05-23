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Domani allenamento a porte aperte al Franchi, la Fiorentina ha bisogno dei suoi tifosi

ACF Fiorentina comunica che la sessione di allenamento di venerdì 24 maggio si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico.I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a par...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 maggio 2019 12:23
Domani allenamento a porte aperte al Franchi, la Fiorentina ha bisogno dei suoi tifosi -
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ACF Fiorentina comunica che la sessione di allenamento di venerdì 24 maggio si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico.

I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 16:30, pertanto si invitano i tifosi ad accedere da tale lato e non sostare davanti ai cancelli del Centro sportivo in quanto i calciatori non transiteranno dalla zona pedonale.

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