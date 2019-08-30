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Domani alle ore 12 conferenza stampa di Vincenzo Montella

Domani, sabato 31 agosto, alle ore 12:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella. Fonte: Violachanne...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 18:28
Domani alle ore 12 conferenza stampa di Vincenzo Montella -
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Domani, sabato 31 agosto, alle ore 12:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella.

 

Fonte: Violachannel

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