Domani alle ore 12 conferenza stampa di Vincenzo Montella
Domani, sabato 31 agosto, alle ore 12:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella. Fonte: Violachanne...
A cura di Redazione Labaroviola
30 agosto 2019 18:28
Domani, sabato 31 agosto, alle ore 12:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio “Artemio Franchi”, si terrà la conferenza stampa del Mister Vincenzo Montella.
Fonte: Violachannel