Domani alle 14 la Fiorentina presenta Gosens al Viola Park, Bove sarà l'ultimo a essere presentato

Domani alle 14 nella sala stampa all'interno del Viola Park ci sarà la presentazione di Robin Gosens. L'esterno tedesco arrivato nell'ultimo giorno di mercato e andato già a rete contro il Monza sarà...

A cura di Redazione Labaroviola 10 settembre 2024 12:23

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