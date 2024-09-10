Domani alle 14 la Fiorentina presenta Gosens al Viola Park, Bove sarà l'ultimo a essere presentato
Domani alle 14 nella sala stampa all'interno del Viola Park ci sarà la presentazione di Robin Gosens. L'esterno tedesco arrivato nell'ultimo giorno di mercato e andato già a rete contro il Monza sarà...
Domani alle 14 nella sala stampa all'interno del Viola Park ci sarà la presentazione di Robin Gosens. L'esterno tedesco arrivato nell'ultimo giorno di mercato e andato già a rete contro il Monza sarà il penultimo acquisto ad essere presentato dopo di lui infatti solo Bove che sarà l'ultimo. Dopo quella di Bove si andrà a chiudere definitivamente il capitolo calciomercato estivo della Fiorentina con tutti i calciatori che saranno presentati a tifosi e giornalisti presenti in sala stampa.
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