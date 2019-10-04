Domani alle 11 inaugurazione della Fiera di Scandicci. Barone rappresenterà la Fiorentina

La Fiorentina avrà un intero padiglione alla Fiera di Scandicci. L'inaugurazione è fissata per domani mattina alle ore 11 in piazza Resistenza. Come rappresentante della Fiorentina sarà presente Joe B...

A cura di Redazione Labaroviola 04 ottobre 2019 21:06

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