Domani alle 11 inaugurazione della Fiera di Scandicci. Barone rappresenterà la Fiorentina
La Fiorentina avrà un intero padiglione alla Fiera di Scandicci. L'inaugurazione è fissata per domani mattina alle ore 11 in piazza Resistenza. Come rappresentante della Fiorentina sarà presente Joe B...
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2019 21:06
La Fiorentina avrà un intero padiglione alla Fiera di Scandicci. L'inaugurazione è fissata per domani mattina alle ore 11 in piazza Resistenza. Come rappresentante della Fiorentina sarà presente Joe Barone.