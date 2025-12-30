Dodò verrà ceduto? Corriere dello Sport: “La Fiorentina può accettare offerta da 15 milioni”

C’è un enigma sulla fascia destra della Fiorentina. Del Dodo che l’anno scorso fendeva la fascia senza soluzione di continuità non c’è rimasto molto: il sorriso è sparito, così come il ciuffo biondo, decolorato per rispettare il momento di austerità totale che si respira dalle parti del Viola Park.

Il brasiliano è uno dei principali imputati per la rovinosa crisi in cui verte la squadra, proprio lui, fino a qualche mese fa un idolo della torcida fiorentina. Poi sono finite le corse sotto la curva, le esultanze sui social, tutto. Sono iniziate le critiche anche per lui; critiche che sono sfociate in violenze verbali ingiustificabili dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Anche per questo sul futuro di Dodo rimane un grosso punto interrogativo.

Potrebbe anche essere uno dei sacrificati nell’epurazione che Fabio Paratici promette di mettere in atto, ma, come tanti altri compagni, negli ultimi mesi il suo valore è crollato a picco. Per cederlo in estate la Fiorentina chiedeva almeno 25 milioni, adesso potrebbe accontentarsi anche di un’offerta da 15. Mancano però acquirenti (l’Inter sembra in questo momento defilata). E c’è ancora una questione rinnovo in freezer da inizio 2025: il calciatore è in scadenza nel 2027, l’offerta presentata dal club è stata snobbata dal brasiliano, il cambio del ds ha ulteriormente messo in stallo il tutto, con gli ultimi contatti che ci sono stati più di un mese fa, prima che la situazione precipitasse. Lo riporta il Corriere dello Sport.