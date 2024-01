Dodò sui social: “Sono tornato, mi è mancata tantissimo questa sensazione. Grazie a tutti per il supporto”

Arrivano buone notizie dal ritiro di Riyad e dai social viola: Dodò ha infatti pubblicato poco fa un post sul proprio profilo Instagram in cui ha annunciato il proprio ritorno, quantomeno in gruppo. “Sono tornato. Sono molto felice, mi è mancata tantissimo questa sensazione, ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto il mio recupero , ringrazio tutti la Fiorentina, la mia famiglia , i medici, il fisioterapista, il riabilitatore e riatletizzatore Stefano, e i miei compagni che non vedevo l’ora per stare con loro, e con tutti i fan”.