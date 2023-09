La stagione di Dodò è giunta al termine già a settembre. O meglio, nei migliori dei casi potrà tornare per le ultime di campionato e, perchè no, nelle semifinali o in finale di Conference League. Ma quello spetta ai suoi compagni deciderlo. Adesso la delusione è tanta, sia nel brasiliano che nell’ambiente Fiorentina. Italiano perde una pedina centrale del suo gioco. Lo scrive La Nazione.