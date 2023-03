Dodò sale in cattedra contro il Milan: un assist, 81 palloni toccati, 33 km/h in sprint e 8 palloni recuperati

Tra le note più positive nella serata del Franchi che ha visto trionfare la Fiorentina sul Milan, c’è sicuramente il terzino viola Dodò. Il brasiliano è salito in cattedra contro i rossoneri, sfoderando la sua miglior prestazione da quando è arrivato a Firenze. Infatti, come riporta Matteo Dovellini sul proprio profilo Twitter, i numeri della prestazione di Dodò sono straordinari, numeri che certificano, qualora ce ne fosse bisogno, la qualità della sua prestazione: 81 palloni giocati, 46 passaggi riusciti, 24 palloni giocati in avanti, 8 recuperi, 33 km/h di velocità sprint e un assist per il gol di Luka Jovic.

La partita di Dodò contro il #Milan: – 81 palloni giocati (top).

– 46 passaggi riusciti (top viola).

– 24 palloni giocati in avanti riusciti (top).

– 8 recuperi (top viola).

– 33,02 km/h velocità in sprint (top viola).

– 1 assist (per Jovic). #Fiorentina #FiorentinaMilan pic.twitter.com/S3wlsSrqLB — Matteo Dovellini (@MatteoDovellini) March 5, 2023