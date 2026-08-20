Dodo, messaggio mistico sui social: “Qualcosa di immenso si sta preparando nel silenzio”

Il brasiliano resta al centro delle manovre di mercato mentre il Nottingham Forest accelera e sui social compare un messaggio misterioso

Il futuro di Dodo continua a essere uno degli interrogativi più delicati in casa Fiorentina. L’esterno brasiliano è da tempo considerato tra i possibili partenti, ma finora nessuna delle piste emerse è riuscita a trasformarsi in un accordo concreto.

Nelle ultime ore, però, qualcosa sembra essersi mosso. Il Nottingham Forest ha infatti aumentato la pressione sulla Fiorentina, avviando nuovi contatti per cercare di arrivare alla definizione dell’operazione. La trattativa è ancora aperta e i prossimi giorni potrebbero risultare decisivi, anche considerando che il contratto del giocatore con i viola scadrà nel 2027.

A rendere ancora più particolare il momento è arrivato un messaggio pubblicato dallo stesso Dodo sui social. L’esterno ha condiviso una riflessione dal significato piuttosto enigmatico, proprio mentre il suo nome continua a essere accostato a una possibile partenza.

“Di tutte le certezze che ho, la più grande è che, indipendentemente da ciò che i miei occhi stanno vedendo ora, c'è qualcosa di immenso che si sta preparando nel silenzio. Per Dio”.

Parole che, inevitabilmente, hanno alimentato le interpretazioni dei tifosi viola. Non è possibile stabilire se il messaggio sia legato direttamente alla sua situazione professionale, ma la coincidenza con le ore calde del mercato rende il post particolarmente significativo.

Ora resta da capire se il Nottingham Forest riuscirà a convincere la Fiorentina e il giocatore. Gli ultimi giorni della sessione estiva potrebbero finalmente chiarire il destino di Dodo.