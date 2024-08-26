Dodo: "Lo so, non è l'inizio che ci aspettavamo. Ma cercheremo di mettere insieme tutto quello che serve"

Non è l'inizio che ci si aspettava: la Fiorentina pareggia le prime tre partite della gestione Palladino contro Parma, Puskas Akademia e Venezia. Il terzino brasiliano Dodo ha voluto far sapere le pro...

A cura di Redazione Labaroviola 26 agosto 2024 14:00

Foto: Instagram Dodo

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