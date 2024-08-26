Dodo: "Lo so, non è l'inizio che ci aspettavamo. Ma cercheremo di mettere insieme tutto quello che serve"
Non è l'inizio che ci si aspettava: la Fiorentina pareggia le prime tre partite della gestione Palladino contro Parma, Puskas Akademia e Venezia. Il terzino brasiliano Dodo ha voluto far sapere le pro...
Non è l'inizio che ci si aspettava: la Fiorentina pareggia le prime tre partite della gestione Palladino contro Parma, Puskas Akademia e Venezia. Il terzino brasiliano Dodo ha voluto far sapere le proprie emozioni tramite un post sul proprio profilo Instagram, non nascondendo la sua delusione: "Lo so, non è stato l'inizio che ci aspettavamo, ma cercheremo di mettere insieme tutto quello che serve. Andiamo avanti, Forza Viola".
Foto: Instagram Dodo
DA TORINO: “TRA OGGI E DOMANI KOSTIC ALLA FIORENTINA IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO A 4 MILIONI”
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