Dodò finalmente tra i convocati. Sarà lui il nuovo acquisto della Fiorentina. Torna dopo cinque mesi di stop 

Dodò torna nell’elenco convocati a cinque mesi dalla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro patita a Udine. La corsa di Dodo si era interrotta al 6’ di un Udinese-Fiorentina datato 24 settembre 2023: da lì l’operazione eseguita a Villa Stuart il 27 settembre e poi una riabilitazione rapida al Viola Park, dove ha iniziato a pedalare sin dai primi d’ottobre. Un cammino difficile, non un calvario, poiché vissuto sempre col sorriso sulle labbra, con Dodo che in questi mesi è rimasto accanto alla squadra e soprattutto al suo “erede” sulla destra, quel Michael Kayode per il quale, parole dello stesso classe 2004, è stato come un fratello maggiore.

Nel periodo ai box, il terzino ex Shakhtar è diventato ancor più un idolo della tifoseria viola, conquistata con stories e commenti sui social che manifestavano giorno dopo giorno la voglia di tornare il prima possibile. E lo ha fatto Dodo, tornando a tempo di record in gruppo in occasione della Supercoppa Italiana a Riyad, prima convocazione simbolica. A quarantacinque giorni dal viaggio in Arabia, con in mezzo anche due spezzoni con la Primavera, adesso il recupero è completato e Dodo spera di mettere già qualche minuto nelle gambe tra Torino, Maccabi e Roma. Sarà lui il nuovo acquisto per il finale di stagione. Lo scrive il Corriere dello Sport.

