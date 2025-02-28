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Dodo fa gli auguri a Kean su Instagram: "Che Dio ti benedica fratello, ti aspetto in campo"

Dodo, in occasione del compleanno di Moise Kean, ha condiviso su Instagram una storia con un messaggio di auguri: "Tanti auguri fratello, che Dio ti benedica, ti aspetto sul campo". Da questo gesto em...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 febbraio 2025 16:31
Dodo fa gli auguri a Kean su Instagram: "Che Dio ti benedica fratello, ti aspetto in campo" -
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Dodo, in occasione del compleanno di Moise Kean, ha condiviso su Instagram una storia con un messaggio di auguri: "Tanti auguri fratello, che Dio ti benedica, ti aspetto sul campo". Da questo gesto emerge anche l'amicizia tra il difensore e l'attaccante, che sta recuperando dall'infortunio subito nella gara contro il Verona, riportando un trauma cranico.

Dodo fa gli auguri a Kean su Instagram: "Che Dio ti benedica fratello, ti aspetto in campo"

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