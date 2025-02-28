Dodo fa gli auguri a Kean su Instagram: "Che Dio ti benedica fratello, ti aspetto in campo"

Dodo, in occasione del compleanno di Moise Kean, ha condiviso su Instagram una storia con un messaggio di auguri: "Tanti auguri fratello, che Dio ti benedica, ti aspetto sul campo". Da questo gesto em...

Dodo, in occasione del compleanno di Moise Kean, ha condiviso su Instagram una storia con un messaggio di auguri: "Tanti auguri fratello, che Dio ti benedica, ti aspetto sul campo". Da questo gesto emerge anche l'amicizia tra il difensore e l'attaccante, che sta recuperando dall'infortunio subito nella gara contro il Verona, riportando un trauma cranico.