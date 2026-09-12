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Dodò criptico sulle storie Instagram: "Sto bene, benissimo. Non credere a tutto quello che senti"

Dopo l'esclusione del terzino brasiliano dalla lista dei convocati, torna a parlare di sé e della situazione che gli ruota attorno attraverso le storie Instragram sul suo profilo social

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 settembre 2026 20:11
Dodò criptico sulle storie Instagram: "Sto bene, benissimo. Non credere a tutto quello che senti" -
Dodo
Acf Fiorentina
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Il terzino brasiliano della Fiorentina, Dodò ha pubblicato sui suoi social un messaggio criptico: "Sto bene, benissimo. Non credere a quello che senti".

Parole che lasciano intendere la volontà di smentire le voci emerse sulla sua attuale situazione e che aggiungono un ulteriore elemento alla situazione.

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