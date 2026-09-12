Dodò criptico sulle storie Instagram: "Sto bene, benissimo. Non credere a tutto quello che senti"
Dopo l'esclusione del terzino brasiliano dalla lista dei convocati, torna a parlare di sé e della situazione che gli ruota attorno attraverso le storie Instragram sul suo profilo social
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2026 20:11
Il terzino brasiliano della Fiorentina, Dodò ha pubblicato sui suoi social un messaggio criptico: "Sto bene, benissimo. Non credere a quello che senti".
Parole che lasciano intendere la volontà di smentire le voci emerse sulla sua attuale situazione e che aggiungono un ulteriore elemento alla situazione.