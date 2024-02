Dodo corre forte per tornare, Kouamé è in viaggio verso Firenze: c’è bisogno di tutti

La Fiorentina non può permettersi altri passi falsi e c’è bisogno di tornare a vincere già da domenica, altrimenti i problemi potrebbero diventare sempre più seri. Un 2024 disastroso per il momento con una sola vittoria e la squadra che è scivolata dal quarto al settimo posto, a causa di un mercato incompleto e non all’altezza. In tutto questo, i viola devono fare i conti con qualche defezione a cui sperano di sopperire quanto prima. Ad Empoli si rivedrà Quarta dopo la squalifica. Kouamé sta tornando dalla Coppa d’Africa vinta con la sua nazionale e potrebbe essere convocato per il derby. Buone chances anche per Dodò che, da tempo, sta lavorando in gruppo dopo l’infortunio di Udine che gli ha fatto saltare buona parte di stagione.

Lo riporta calciomercato.com