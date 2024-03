Dodò come un nuovo top player, Italiano lo sta recuperando ma serve tempo per tornare titolare

Italiano sta recuperando, piano, piano tutta la sua Fiorentina. Soprattutto, ha con se pedine importanti che prima non aveva. Basta pensare a Dodò, che proprio prima del rinvio della gara di Bergamo aveva fatto il suo ritorno in campo dopo il terribile infortunio rimediato a fine settembre. È successo il 14 marzo scorso, con quei 19’ nel finale della gara col Maccabi Haifa.

Certo, prima di vederlo in campo da titolare servirà ancora un po’ di pazienza, così come ne servirà perché trovi la miglior condizione, ma la sua struttura fisica fa pensare che la crescita possa essere tutto sommato abbastanza rapida. Sarebbe come aver acquistato un top player,e anche in questo caso è il ricordo dello scorso anno a spiegare quanto il brasiliano possa far la differenza. Fu proprio in quei due mesi e mezzo straordinari infatti, tra febbraio e maggio, che l’ex Shakhtar offrì la miglior versione di sé. Corsa, qualità, assist, allegria, entusiasmo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, DAL VIOLA PARK