Dodo: “Ci sono rimpianti, il calcio è così. Orgoglioso di questa squadra, ora testa al campionato”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il terzino della Fiorentina, Dodo, ha così parlato dopo l’eliminazione per mano del Betis: “Sapevamo che loro sono una grande squadra però abbiamo dato tutto. Era difficile ribaltarla. Antony ha fatto un grande gol poi siamo andati in vantaggio e alla fine loro hanno trovato il pareggio. Il calcio è così, può succedere di tutto. Ora mancano tre partite e tutto sul campionato. Sono orgoglioso. Certo che ci sono rimpianti, volevamo andare in finale. Ma ora c’è da giocare il campionato”.

Dove ha trovato le forze?

“Io voglio sempre giocare e quindi ho lavorato tanto per giocare e dare una mano. Era difficile e sono contento della mia squadra. Domani ci dobbiamo allenare per il campionato”.

Cosa vuole dire ai tifosi?

“Loro stanno sempre al nostro fianco. Firenze è una famiglia. Grazie a loro siamo arrivati qua. Senza di loro arrivare qui era complicato”.