Dodò carica l’ambiente: “Firenze sei la nostra forza, grazie per essere sempre al nostro fianco”

Prende posizione sui propri profili social Dodo, che dopo l’1-1 tra Fiorentina e Juventus ha voluto far sentire la sua vicinanza alla squadra e alla città. L’esterno viola, fermato da un infortunio durante il match, ha voluto lanciare un messaggio carico di energia e gratitudine verso Firenze e verso i suoi compagni.

“Firenze sei la nostra forza, grazie per essere sempre al nostro fianco. L’anno è lungo e ci impegneremo per migliorare le cose. Congratulazioni squadra, non ho potuto continuare la partita, ma voi siete stati dei guerrieri e avete lottato fino alla fine. Forza viola Sempre”, ha scritto il brasiliano. Un intervento chechiama a raccolta i tifosi, pronti a stringersi attorno al giocatore e al gruppo in vista dei prossimi impegni.

Foto Davide Franco/Germogli