Dodô, addio sempre più vicino: il Nottingham accelera, Glasner annuncia nuovi colpi in arrivo

Per il terzino brasiliano il trasferimento in Premier League si fa sempre più probabile, dopo settimane di interesse ma senza offerte concrete

Il futuro di Dodô sembra ormai lontano da Firenze. Dopo una lunga fase di valutazioni e diversi sondaggi da parte di società interessate al terzino brasiliano, la situazione ha registrato un'accelerata nelle ultime ore con l'inserimento deciso del Nottingham Forest.

La Fiorentina aveva già fatto capire da tempo di essere pronta a cambiare volto sulla corsia destra. Con la rivoluzione estiva del reparto, infatti, per Dodô gli spazi in maglia viola si sono progressivamente ridotti. Diversi club, soprattutto italiani, avevano manifestato interesse, ma nessuno era riuscito finora a trasformare i contatti in una proposta concreta.

Ora, invece, il Nottingham Forest sembra aver compiuto il passo decisivo. La trattativa per portare Dodô in Inghilterra sarebbe entrata in una fase calda e il brasiliano potrebbe presto preparare le valigie per la Premier League.

A fornire un ulteriore indizio sul mercato del club inglese è stato Oliver Glasner. L'ex allenatore del Crystal Palace, oggi alla guida del Nottingham Forest, ha parlato degli affari in entrata senza però fare nomi, lasciando intendere che qualcosa si stia muovendo.

Alla domanda sulle novità relative al mercato, Glasner ha risposto: “Abbiamo due o tre nuovi acquisti in cantiere, diciamo così. In ogni caso, nelle trattative di mercato, i club coinvolti sono sempre due. In più ci sono il calciatore stesso e l'agente. Quando tutte le parti raggiungeranno un accordo, arriveranno altri giocatori”.

Parole che non rappresentano una conferma esplicita dell'affare Dodô, ma che arrivano proprio mentre la trattativa con la Fiorentina sembra aver preso velocità. Per il brasiliano, dunque, l'ipotesi di una nuova avventura in Inghilterra appare sempre più concreta.