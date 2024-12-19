Dodò: "Abbiamo abbassato la quota degli assist che devo fare a Kean per vincere la vacanza, sono 5"

Appena finita la partita Dodò si è presentato ai microfoni di Sky Sport per rispondere alle domande di Vanessa Leonardi

Dodò ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio della Fiorentina contro il Vitoria Guimaraes, queste le parole del terzino destro viola:

"Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, avevo parlato con la squadra perchè io sono stato qui un anno e gli ho detto delle difficoltà che ci sarebbero state. Nel primo tempo abbiamo fatto errori tecnici, nello spogliatoio il mister ci ha chiesto di alzare il livello e le cose sono andate meglio. Siamo stanchi ma abbiamo grande fiducia, ogni partita vogliamo dare il massimo. Con Kean abbiamo abbassato la quota degli assist che devo fare a lui, se ne faccio 5 di assist mi regala una vacanza alle Maldive con tutta la mia famiglia. Kean è un calciatore che ci dà fiducia, con lui possiamo sempre fare gol e qualcosa in più, lui dà più fiducia a tutti"

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA

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