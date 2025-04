Dodò a Passione Fiorentina: “Per uno che è tornato dal crociato in 4 mesi l’appendicite non è niente”

Come rivelato da noi in esclusiva non ci sono buone notizie per quanta riguarda la Fiorentina, con Dodò che dovrà saltare la partita con Empoli e soprattutto con il Betis a causa di un appendicite. Il terzino destro in questo momento si trova in Ospedale e sarà sottoposta ad un operazione di routine per rimuovere l’appendice.

Niente di particolarmente serio dunque ma comunque un operazione che richiederà diversi giorni di convalescenza e che di conseguenza terrà ai box Dodò. Il calciatore brasiliano però su Instagram in risposta ad un post di Passione Fiorentina ci ha tenuto a tranquillizzare tutti con il suo solito spirito allegro. Questi i suoi commenti:

“Tranquilli per uno che è tornato da un crociato in 4 mesi un appendicite non è niente. L’appendice non c’è l’ha fatta, correvo troppo e non mi seguiva”