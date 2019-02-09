"Dobbiamo essere orgogliosi di questo gruppo. Più forti partita dopo partita, vedere la squadra..."
Le parole del Patron, Andrea Della Valle, al termine della gara contro il Napoli:"Questa sera abbiamo assistito a una bella partita, molta grinta, ritmo e belle giocate. Vedere la Fiorentina tenere te...
A cura di Redazione Labaroviola
09 febbraio 2019 20:15
Le parole del Patron, Andrea Della Valle, al termine della gara contro il Napoli:
"Questa sera abbiamo assistito a una bella partita, molta grinta, ritmo e belle giocate. Vedere la Fiorentina tenere testa e ribattere colpo su colpo a una grande squadra ci rende ancora più consapevoli delle nostre capacità. Cresciamo di partita in partita, ora dobbiamo trovare più continuità. Dobbiamo tutti essere orgogliosi di questo gruppo, anche nelle difficoltà abbiamo dimostrato un grande carattere"