Dir. Betis Siviglia: ''Pezzella? La Fiorentina può riscattarlo, ma non ci ha ancora comunicato nulla. Sono molto soddisfatti...''

Lorenzo Serra, Sports Vice-Chairman del Betis Siviglia, presente al Wyscout Forum di Londra, ha parlato a Tmw ha parlato di German Pezzella. "Pezzella partito così forte alla Fiorentina? Si, me lo as...

Lorenzo Serra, Sports Vice-Chairman del Betis Siviglia, presente al Wyscout Forum di Londra, ha parlato a Tmw ha parlato di German Pezzella. "Pezzella partito così forte alla Fiorentina? Si, me lo aspettavo perché è un buon calciatore. E’ un difensore che può fare molto bene in Serie A. La Fiorentina lo riscatterà? Ha questa possibilità, vedremo. Al momento non ci hanno comunicato ancora nulla però sono molto soddisfatti di lui".