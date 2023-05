Diouf brilla contro la Fiorentina e guadagna l’attenzione del Liverpool. C’è anche il Bologna

Al Franchi è brillato Andy Diouf, attaccante classe 2003 molto promettente in forza al Basilea e autore del gol del momentaneo pareggio degli svizzeri. Un bel gol che è soltanto l’ultima delle prove del suo talento. L’interesse del Liverpool nei confronti del 19enne di proprietà del Rennes è già noto. Ma, come riportato da Calciomercato.com, anche il Bologna, che lo vorrebbe per rinforzare la batteria di trequartisti e attaccanti.