Dimissioni Pioli, ecco le motivazioni dell'addio. La squadra sarà affidata a Bigica

Stefano Pioli ha deciso di rassegnare le dimissioni e di lasciare la Fiorentina. L'allenatore ha maturato questa decisione negli ultimi giorni, dopo la sconfitta interna contro il Frosinone con conseg...

A cura di Redazione Labaroviola 09 aprile 2019 14:15

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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