Dimissioni Pioli, ecco le motivazioni dell'addio. La squadra sarà affidata a Bigica
Stefano Pioli ha deciso di rassegnare le dimissioni e di lasciare la Fiorentina. L'allenatore ha maturato questa decisione negli ultimi giorni, dopo la sconfitta interna contro il Frosinone con conseg...
Stefano Pioli ha deciso di rassegnare le dimissioni e di lasciare la Fiorentina. L'allenatore ha maturato questa decisione negli ultimi giorni, dopo la sconfitta interna contro il Frosinone con conseguente comunicato della società viola che annunciava di essersi presa alcuni giorni di tempo per valutare la situazione dal punto di vista tecnico.
Secondo Pioli non ci sarebbero più le condizioni per andare avanti, nonostante una semifinale di ritorno di Coppa Italia ancora da giocare oltre alle restanti sette gare di campionato. L'allenatore lascia dunque, la raccomandata con le dimissioni arriverà a breve al club viola. La squadra verrà affidata momentaneamente a Bigica, allenatore della Primavera.
Gianlucadimarzio.com