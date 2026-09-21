Dimarco risulta indisponibile per gli impegni azzurri, al suo posto Mancini ha chiamato Ruggeri

Il terzino interista non giocherà le gare di Nations League

In base a quanto comunicato dai canali ufficiali della FIGC, gli accertamenti sanitari svolti presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano hanno confermato l'indisponibilità di Federico Dimarco. Il terzino dell'Inter non è riuscito a smaltire l'infortunio riscontrato con la squadra di club e dovrà saltare i prossimi incontri della Nazionale, abbandonando il raduno azzurro nelle prossime ore.

Per rimpiazzarlo, il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di chiamare il difensore dell'Aston Villa Matteo Rugger