Digiuno di quasi 900 minuti, lacune tecniche. Ma segna e zittisce la Fiesole. Simeone, che coraggio!

Dopo il gol firmato da Simeone, quarto in sedici partite, il centravanti viola ha esultato, zittendo la Fiesole. Infatti l'argentino ha portato il dito davanti la bocca come gesto di stizza nei confro...

Dopo il gol firmato da Simeone, quarto in sedici partite, il centravanti viola ha esultato, zittendo la Fiesole. Infatti l'argentino ha portato il dito davanti la bocca come gesto di stizza nei confronti della Curva Fiesole e di tutti i tifosi viola. Eppure l'attaccante, ha segnato pochissimo fin qui e ha mostrato lacune tecniche e di movimento, nonostante questo però, i tifosi lo hanno sempre incitato e mai fischiato. La sua reazione è stata indubbiamente fuori luogo.