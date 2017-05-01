DiFra incontrerà Squinzi per chiudere la sua esperienza a Sassuolo. Poi la Fiorentina...

L'avventura di Di Francesco sulla panchina della Sassuolo è ormai giunta ai titoli di coda

Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino pare che Eusebio Di Francesco sia pronto ad incontrare il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi, per porre fine alla sua avventura sulla panchina degli emiliani. L'avventura del tecnico abruzzese sulla panchina dei neroverdi ha avuto inizio nel 2012 e, salvo una parentesi in cui l'attuale allenatore è stato sostituito da Malesani, ha prodotto risultati storici per il club, come la prima storica promozione in Serie A e l'altrettanto storica qualificazione all'Europa League.

Tuttavia Di Francesco ritiene ormai conclusa la sua esperienza sulla panchina del Sassuolo e, secondo quanto si apprende dalle pagine del quotidiano, una volta comunicata la sua volontà alla società non resterebbe che attendere la conclusone positiva della trattativa che dovrebbe portarlo, nella prossima stagione, sulla panchina della Fiorentina.