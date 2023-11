Difficile che Kayode possa tornare ad allenarsi già mercoledì, il terzino non ha ancora recuperato del tutto

La situazione terzino destro in casa Fiorentina è di emergenza, come anche fatto notare da Vincenzo Italiano dopo la partita contro il Bologna. Con Dodò ai box per l’infortunio al crociato, i giovani Kayode e Pierozzi sono gli unici terzini destri di ruolo a disposizione. Kayode ha subito un infortunio contro il Cukaricki in casa ma ancora non lo ha smaltito, molto difficile che il giovane 2004 possa essere in campo per l’allenamento di mercoledì alla ripresa al Viola Park con la speranza di poterlo comunque vedere in campo a San Siro contro il Milan fra 13 giorni.

