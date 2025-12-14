14 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:40

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Difesa a 4? Corriere Fiorentino: “No, Vanoli non cambia. Ancora in campo con la difesa a 3”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Difesa a 4? Corriere Fiorentino: “No, Vanoli non cambia. Ancora in campo con la difesa a 3”

Redazione

14 Dicembre · 09:15

Aggiornamento: 14 Dicembre 2025 · 09:23

TAG:

FiorentinaVanoli

Condividi:

di

Il cambio modulo può ancora attendere

Il cambio di modulo e la difesa a quattro visti nei minuti finali per ora possono attendere. Ancora una volta. Vanoli prima di rivedere la tattica si aspetta conferme alle note positive del turno europeo. Anche perché quella contro il Verona, oltre che una gara dal valore fondamentale per la classifica, è una riprova da non fallire per tutto il gruppo, chiamato a dimostrare di essersi lasciato alle spalle nervosismi e malumori emersi a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Dunque avanti con il consueto 3-5-2 e più o meno con gli interpreti di sempre, visto che al netto di qualche sostituzione suggerita dal turnover (soprattutto in difesa) almeno un paio di situazioni obbligano l’allenatore a far di necessità virtù. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio