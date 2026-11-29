Dietrofront Fiorentina. La squadra non è più in ritiro, Vanoli concede due giorni liberi

I motivi delle ultime prestazioni negative sarebbero legate alla testa e alla poca leggerezza causata dalla situazione in classifica

Secondo quanto appreso dalla redazione di Labaro Viola, la Fiorentina è da poco rientrata al Viola Park dopo la sconfitta di Udine. La notizia è che società e allenatore hanno deciso di far rientrare a casa i giocatori e di conseguenza far finire il ritiro iniziato lo scorso giovedì dopo la sconfitta contro il Monza. Dietro le prestazioni negative della squadra, infatti, ci sarebbero problemi legati alla testa e alla poca leggerezza a causa della situazione in classifica. Per questo motivo, Paolo Vanoli ha anche concesso due giorni liberi ai giocatori per recuperare le energie mentali e fisiche in vista della ripresa degli allenamenti per preparare il prossimo impegno contro il Cagliari