Diego Simeone: "Non allenerò mai mio figlio Giovanni, magari arriverà all'Atletico quando..."

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato El Partitazo de Cope di suo figlio Giovanni, queste le sue parole:"Non mi piace molto parlare di Giovanni, da allenatore dico che è un giocator...

Il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha parlato El Partitazo de Cope di suo figlio Giovanni, queste le sue parole:

"Non mi piace molto parlare di Giovanni, da allenatore dico che è un giocatore che avrebbe tutte le qualità per giocare con me, però disgraziatamente non lo allenerò mai. E’ molto difficile allenare il proprio figlio, per lui e per lo spogliatoio. Almeno non ora mentre tra 5 o 6 anni, quando avrà raggiunto una dimensione molto più importante dell'attuale, se ne potrebbe riparlare perché a quel punto sarebbe più protetto. Giovanni ora sta portando avanti la sua carriera nel modo migliore. Magari arriverà all'Atletico quando e se non ci sarò più io"