DIEGO E ANDREA DELLA VALLE A BOLOGNA. INCONTRO CON SQUADRA, PIOLI E DIRIGENZA

Dalle ore 18 di questo pomeriggio i fratelli Della Valle sono andati a Bologna nell'albergo dove risiede la squadra viola per parlare con la squadra al completo, con Stefano Pioli e la dirigenza al se...

Dalle ore 18 di questo pomeriggio i fratelli Della Valle sono andati a Bologna nell'albergo dove risiede la squadra viola per parlare con la squadra al completo, con Stefano Pioli e la dirigenza al seguito. Infatti nell'albergo bolognese sono presenti il direttore generale Pantaleo Corvino, il direttore sportivo Carlos Freitas e il club manager Giancarlo Antognoni. Diego e Andrea Della Valle dopo aver avuto un lungo colloquio con la dirigenza sono adesso in riunione con la squadra.