Diego al Franchi contro il Crotone? ADV oggi a Firenze

Come scrive La Nazione oggi in edicola , Andrea Della Valle torna oggi a Firenze. Il patron non vuole lasciare soli tecnico e squadra in questo momento particolare. Arriverà al centro sportivo a fine...

Come scrive La Nazione oggi in edicola , Andrea Della Valle torna oggi a Firenze. Il patron non vuole lasciare soli tecnico e squadra in questo momento particolare. Arriverà al centro sportivo a fine mattinata, probabilmente in tempo per seguire l’allenamento più importante della settimana e pranzare con i giocatori all’interno del centro sportivo.

Diego Della Valle, invece, è all’estero. Anche lui alle prese con appuntamenti di lavoro che lo porteranno negli Stati Uniti. Ma l’azionista di riferimento ha intenzione di tornare allo stadio a Firenze. Forse addirittura sabato 31 marzo per la sfida con il Crotone. Quasi sicuramente domenica 15 aprile per la gara interna con la Spal. Sarebbe il segnale del definitivo disgelo.